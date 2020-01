FC Barcelone: Les véritables raisons du départ d’Ernesto Valverde Il y a quelques jours, le technicien catalan Ernesto Valverde a été limogé du banc de touche du FC Barcelone. Plusieurs raisons ont motivé ce licenciement. D’abord, le Barça ne s’est jamais remis de la défaite renversante à Liverpool en ligue des champions l’année dernière.









Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

« Le coup pris à Liverpool nous a touchés, même si nous ne voulions ni ne pouvions le reconnaître », avait souligné Ernesto Valverde dans un entretien accordé aux médias du club le 24 décembre.



Celui qu’il convient désormais d’appeler l’ex-entraineur du Barça avait ajouté que le traumatisme d’Anfield était lui-même une réplique de Rome, un an plus tôt avec l’élimination 3-0 après une victoire 4-1 à l’aller, en quarts de finale de la C1.



Par ailleurs, il était aussi reproché au technicien catalan ses tactiques de jeu sans fond. Le dernier match convaincant du Barça remontait à plusieurs mois.



La goûte d’eau qui a fait déborder le vase était la défaite du Barça en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite contre l’Atlético Madrid. Alors que le Barça s’était procuré une demi-douzaine d’occasions de buts, il s’était finalement incliné 3-2. Selon la presse espagnole, les dirigeants blaugrana y ont vu une nouvelle manifestation du symptôme d’Anfield.



Pour nos confrères de El Pais, Valverde est le coupable idéal d’un club dont les problèmes sont désormais structurels. La gestion actuelle est défaillante. La preuve, c’est que Gerard Pique peut passer sa semaine à Madrid pour superviser sa Coupe Davis ou encore lorsque le Barça consacre son été à négocier le retour de Neymar.

Toutefois, il faut noter que l’avenir du Barça est fortement menacé

avec le probable départ de Lionel Messi en fin de contrat dans un an et demi. D’après El Pais même en limogeant Valverde, le Barça n’a pas résolu tous ses problèmes

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos