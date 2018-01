FC Barcelone : découvrez les 7 défis à relever pour Lionel Messi en 2018

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2018 à 14:50

La chasse aux records est une quête perpétuelle pour les extra-terrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si le Portugais traverse une saison délicate avec le Real Madrid, l’Argentin plane de son côté avec le FC Barcelone. Son club est leader de la Liga, invaincu toutes compétitions confondues depuis la Supercoupe d’Espagne en août, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, et comme si ça ne suffisait pas, Philippe Coutinho vient de s’engager avec les Blaugrana…

Le quotidien espagnol AS a compilé des défis que Lionel Messi (FC Barcelone) devra compléter en 2018, pour inscrire encore un peu plus son nom dans la légende de son sport.

Qui dit changement d’année, dit vœux pour la nouvelle année ! L’occasion pour les footballeurs de se fixer quelques objectifs ou d’aller chercher des records. AS s’est amusé à compiler ceux que Lionel Messi peut aller chercher avec le Barça en 2018 et en a listé sept : 1/ Aller chercher les 100 buts en Ligue des Champions (97 actuellement).

2/ Aller chercher sa 5e Ligue des Champions (la 6e de l’histoire du club).

3/ Marquer enfin un but à Chelsea, un club contre lequel la Pulga n’a jamais brillé en Europe.

4/ Battre le record de 334 victoires en Liga détenu par Iker Casillas (301 actuellement).

5/ Sans parler du Ballon d’Or (un « sujet tabou » pour AS réputé pro CR7), conserver son statut de pichichi de Liga et son Soulier d’Or.

6/ Doubler Jimmy Greaves (366 buts), en devenant le meilleur buteur de l’histoire des cinq grands championnats (364 réalisations actuellement).

7/ Marquer enfin face à Girone, la seule équipe qui lui résiste en Liga.



