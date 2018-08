FC Barcelone: si le PSG veut Ivan Rakitic, c'est 125 millions ou "nada"

Le FC Barcelone ne souhaite pas négocier un départ d'Ivan Rakitic. Si le Barça est conscient de l'intérêt du PSG comme le révélait Sport lundi, les dirigeants catalans n'envisagent pas du tout une vente. Pour s'offrir le milieu de terrain croate, il faudra donc payer la clause de départ fixée à 125 millions d'euros. Ernesto Valverde considère que Rakitic est un maillon essentiel dans le système de son équipe et ne veut pas entendre parler d'un départ comme l'indique Marca.



Plusieurs dossiers à gérer pour le PSG

Toutefois, le PSG est confronté à un problème de taille: le fair-play financier. Paris a essayé de négocier pour s'offrir Miralem Pjanic, Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté mais n'a jamais réussi à finaliser l'opération. De plus, le dossier du milieu de terrain n'est pas le seul à gérer pour le club de la capitale. En effet, après Thilo Kehrer, ils doivent recruter un nouveau latéral gauche. Paris doit donc vendre au moins un joueur voire plusieurs et c'est là que Rabiot pourrait entrer en scène.



Rabiot et Rakitic dans la même transaction?

Le dossier Rabiot est compliqué. Les négociations entre Véronique Rabiot, mère et agent, et Antero Henrique sont longues et fastidieuses. Le joueur souhaite prolonger avec un salaire très élevé et pas plus de trois ans. L'intérêt du Barça est réel pour le milieu de terrain mais l'intégrer à la transaction ne semble pas probable. Deux raisons: le Barça ne veut pas se séparer de Rakitic et comme le contrat de Rabiot se termine fin juin, il pourra partir libre et choisir son futur club dès le mois de janvier.











