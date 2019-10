FC Bruges : Krépin Diatta élu joueur du mois de septembre Pour cette troisième journée de Ligue des Champions, le FC Bruges s’est lourdement incliné sur sa pelouse ce mardi (5-0), face au PSG de Gana Gueye, absent. Après la déroute, le jeune Krépin Diatta peut se consoler avec une nouvelle distinction en club.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019

Krépin Diatta remporte ce mercredi le trophée du meilleur joueur brugeois pour le mois de septembre. L’international sénégalais, auteur d’un début de campagne réussi en Jupiler Pro League, devance ses coéquipiers en club.



Le jeune joueur de 20 ans est en train de réussir une bonne entame de saison en championnat. A l’image de son club qui n’a pas encore connu de revers cette saison et qui est leader du classement en Belgique, Diatta est aux anges en D1A où le sénégalais affiche des stats de légende. Le natif de Ziguinchor, très en jambe en championnat et auteur de belles choses, carbure à quatre réalisations en plus de quatre passes décisives.



Krépin Diatta a pris ses responsabilités ces dernières semaines en Jupiler Pro League. Le milieu des Blauw en Zwart a été particulièrement décisif dans ce mois de septembre et dans un rôle polyvalent. De quoi lui permettre d’être honoré par Bruges.

