FC Metz : Débuts canon pour Ibrahima Niane

Encore lui. Auteur d’un doublé en Coupe de la Ligue dans le courant de la semaine, le jeune attaquant du FC Metz Ibrahima Niane en est à 4 buts cette saison. Plus qu’un et il égalera son total de réalisations lors de la saison 2017-2018, le tout en moins de trois semaines de compétition. L’avant-centre sénégalais de 19 ans sera à surveiller de près pour l’AC Ajaccio, alors que le FC Metz reçoit le club corse en clôture de la 4e journée de Domino’s Ligue 2 lundi (20h45).



NIANE BUTEUR DANS 3 DES 4 MATCHS DU FC METZ

Installé comme titulaire à la pointe de l’attaque des Grenats, Ibrahima Niane a donc permis aux Messins de se qualifier pour le 2e tour de la Coupe de la Ligue mardi. Les deux pénaltys qu’il a transformés ont eu raison du Grenoble Foot 38 au Stade Saint-Symphorien (2-1).



De quoi rendre au nouvel entraîneur messin Frédéric Antonetti sa confiance. « Le coach m’a désigné comme tireur numéro 1 pour les pénaltys. Si je tremble sur cet exercice ? Non, comme pour le reste, je travaille ça à l’entraînement et il n’y a pas de pression, il n’y a rien », admettait-il sur le site officiel du FC Metz.



Le week-end dernier, lors de la 3e journée de Domino’s Ligue 2, Niane avait amorcé la remontée des Grenats sur la pelouse du Clermont Foot (2-3). Lors de la première journée, fin juillet, c’est lui qui avait inscrit le seul but de la belle victoire du FC Metz sur le Stade Brestois 29 (0-1). Au total, l’attaquant sénégalais a donc marqué lors de trois des quatre premiers matchs disputés par les Messins cette saison.



PLUS JEUNE BUTEUR DE DOMINO’S LIGUE 2

Champion du Sénégal avec Génération Foot avant de rejoindre le FC Metz lors de l’été 2017, Ibrahima Niane est le plus jeune joueur à avoir marqué en Domino’s Ligue 2 cette saison. Le natif de M’bour avait ainsi 19 ans et 4 mois au moment de sa première réalisation de l’exercice 2018-2019. Il est aussi le seul joueur de moins de 20 ans à avoir marqué en deuxième division alors que trois journées ont été jouées.









