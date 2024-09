FCP AAM SERENITIS, une performance remarquable de 11% en 6 mois

Ce rendement permet à ce Fonds commun de placement (FCP) de se hisser en tête de sa catégorie, affichant la meilleure performance du marché. Cet exploit de progression historique, dépasse largement le rendement projeté de 7 % au titre de l'année 2024, et témoigne par conséquent de la réactivité et de l'expertise de l'équipe de gestion d'Africabourse Asset Management.



Ces résultats prometteurs ne sont qu'un avant-goût des rendements solides et durables que le Fonds peut offrir à long terme, bien que les performances passées ne présageaient pas des performances futures.



Le Fonds a donc dépassé toutes les attentes en offrant une optimisation exceptionnelle du couple rendement-risque. Cela devrait constituer une attraction pour les investisseurs à la recherche de rendements certains et d'une gestion proactive à opter pour ce FCP. L'engouement des investisseurs en faveur du FCP AAM SERENITIS est très perceptible avec l'Actif Net dépassant déjà plusieurs milliards de FCFA.



Agréé le 20 décembre 2023 par l'AMF-UMOA, le gendarme du marché financier régional, sous le numéro FCP/2023-09 et mis en commercialisation le 15 février 2024, sa VL est passée de 10.000 FCFA à l'origine à 11 099,56 FCFA à la date du 16 août de la même année. Cette croissance rapide est le fruit d'une approche stratégique basée sur une meilleure sélection des opportunités du marché, la résilience et la diversification, offrant ainsi aux investisseurs, une aubaine de placement de leur épargne.



Les investisseurs devront ici être avertis à y profiter massivement en contactant par mail " contact@africabourse-am.com " ou au numéro de téléphone " (+225) 58 58 97 97 ", ou encore rejoindre le siège situé à Fidjrossè (Bénin) et partout dans les agences d'Africabourse du Bénin (Godomey, Porto Novo), du Togo (Lomé) et de la Cote d'Ivoire (Abidjan), pour en savoir davantage sur la participation à cette success story financière.



Outre ce tout nouveau Fonds AAM SERENITIS, la société commercialise également des Fonds " ACTION " et " Fonds DIVERSIFIÉS ". Le FCP AAM EPARGNE ACTION, Investi à 90% en actions et 10% en trésorerie. Ce Fonds a été élu meilleur de tous Fonds de l'UEMOA en 2021. Il a clôturé l'année 2023 avec une performance de 8,27%. A la mi-Août 2024, il a affiché une performance de 14,92%. L'encaissement des dividendes en attente fera davantage booster ce rendement au cours de l'année.



Secundo, le FCP AAM EPARGNE CROISSANCE, Fonds diversifié investi à la fois en actions et en obligations, a été élu meilleur Fonds de sa catégorie lors du classement en 2021. Il a terminé en beauté l'année 2023 avec une performance 11,22%. Sa performance au 16 août 2024 s'établit à 14,46%. Les revenus des investissements en attente permettront tout de même d'accroître le rendement du fonds pour le reste de l'année.



A propos de AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT



AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT est une filiale de FINANCIA-GROUP, acteur du marché financier de l'UMOA, au capital de FCFA 300 000 000, dûment agréée en tant que Société de Gestion d'OPCVM (SGO) par l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) sous le numéro N° SG/2012-03.



Elle assure la création et la gestion d'Organismes de Placements Collectifs en Valeurs mobilières (OPCVM) et d'Organismes de Placements Collectifs à Risque (OPCR).



Elle dispose d'un solide réseau de distribution dans l'UEMOA, notamment à travers sa filiale sœur, la SGI AFRICABOURSE et ses bureaux de représentation (Côte d'Ivoire, Togo, Bénin).





