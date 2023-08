FGI : Un partenaire stratégique des assureurs de la sous-région

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2023 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|





Le dispositif en question comporte au moins trois éléments pour accompagner les assureurs du Sénégal et de la sous-région.



Le premier élément est relatif aux activités de conseils et de renforcement de capacité en gestion financière et de trésorerie des compagnies d’assurance, mises en œuvre à l’initiative de FGI, selon les opportunités du marché financier. C’est le cas lorsque FGI fait bénéficier en moyenne de



De plus, son programme périodique de webinaires gratuits permet aux directions financières des compagnies d’assurance de renforcer les capacités de leurs collaborateurs en optimisation financière.



La restructuration de portefeuilles financiers des assureurs fait également partie de ses initiatives en faveur des compagnies. Cela consiste à accompagner l’assureur dans le réajustement de la composition de son portefeuille, suivant les orientations du marché.

FGI peut ainsi assister une compagnie qui, par exemple, veut réduire son exposition en actions, ou remplacer des titres de longue maturité par des titres de court terme.



Dernier point mais non des moindres, nous avons noté, au cours de notre rencontre avec le staff de FGI, que celle-ci est disposée à accompagner les sociétés d’assurance dans l’obtention des ressources financières requises. Cet accompagnement vise à rechercher des partenaires ou investisseurs financiers pour le compte des assureurs, selon leurs besoins de développement ou de respect des exigences de fonds propres ou de capital social imposées par la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA).

Parmi sa clientèle cible, les compagnies d’assurance occupent une place de choix. Le journal de l’économie sénégalaise (Lejecos) qui a rencontré l’équipe de direction de la SGI conduite par Mme Astou DIOP SENE, a permis de découvrir le dispositif mis en place qui fait de FGI un partenaire stratégique pour les assureurs.Le dispositif en question comporte au moins trois éléments pour accompagner les assureurs du Sénégal et de la sous-région.Le premier élément est relatif aux activités de conseils et de renforcement de capacité en gestion financière et de trésorerie des compagnies d’assurance, mises en œuvre à l’initiative de FGI, selon les opportunités du marché financier. C’est le cas lorsque FGI fait bénéficier en moyenne de rendements [[H1]]url:#_msocom_1 de 7% l’an sur des titres souverains de courte maturité à sa clientèle. Cela se fait aussi sur demande d’assistance technique de tout assureur agréé dans la sous-région en matière d’optimisation de trésorerie.De plus, son programme périodique de webinaires gratuits permet aux directions financières des compagnies d’assurance de renforcer les capacités de leurs collaborateurs en optimisation financière.La restructuration de portefeuilles financiers des assureurs fait également partie de ses initiatives en faveur des compagnies. Cela consiste à accompagner l’assureur dans le réajustement de la composition de son portefeuille, suivant les orientations du marché.FGI peut ainsi assister une compagnie qui, par exemple, veut réduire son exposition en actions, ou remplacer des titres de longue maturité par des titres de court terme.Dernier point mais non des moindres, nous avons noté, au cours de notre rencontre avec le staff de FGI, que celle-ci est disposée à accompagner les sociétés d’assurance dans l’obtention des ressources financières requises. Cet accompagnement vise à rechercher des partenaires ou investisseurs financiers pour le compte des assureurs, selon leurs besoins de développement ou de respect des exigences de fonds propres ou de capital social imposées par la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA).

Pour rappel, il faut relever que depuis le 08 avril 2016, les sociétés d’assurances non mutualistes ont vu l’exigence de capital social minimum qui pèse sur elles passer de 01 à 05 milliards de francs CFA, quant aux mutuelles d’assurances, l’exigence de fonds d’établissement est portée à FCFA 3 milliards.



Cette disposition devait être réalisée dans un délai maximum de cinq (05) ans, mais avec la pandémie de covid 19, cette échéance a été reportée à 2024. Cette offre de FGI comprend également les opérations financières, immobilières ou d’ingénierie financière utiles pour le développement des sociétés d’assurance.



Ces trois éléments cités, en plus de son agrément de bourse en ligne, et son agrément de listing sponsor, d’une part, et sa sélection dans le cercle restreint des SGI interconnectées aux autres bourses africaines et ses mandats pour plusieurs émissions d’emprunts obligataires, d’autre part, font de FGI un partenaire stratégique de choix pour les compagnies d’assurance de la sous-région.



Lejecos Magazine





Source : La SGI “Finance Gestion et Intermédiation” est une société agréée par l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) sous le N°SGI/2019-01. Elle s’est très tôt inscrite dans une démarche d’accompagnement des entreprises dans le choix des placements, les solutions d’épargne et de levée de fonds.Source : https://www.lejecos.com/FGI-Un-partenaire-strategi...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook