FIDAK 2024 au CICES : Une 32e édition prometteuse, entre découvertes et échanges internationaux Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), est actuellement le lieu phare de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK), un événement qui attire chaque année, des exposants du monde entier. Cette 32e édition, bien qu’ayant démarré timidement, s'annonce néanmoins riche en échanges et en découvertes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les nombreux stands, le Maroc est particulièrement bien représenté. Huiles pour la peau, épices, produits artisanaux… Il y en a pour tous les goûts. « Nous proposons des huiles pour la peau, pour les cheveux, des savons… Il y a aussi des épices comme le curcuma, la cannelle, le paprika, du piment vert et rouge, ainsi que des dattes et des noix de figues », détaille Moustapha Gourdouz, un exposant marocain avec plus de 20 ans d’expérience au Sénégal.



À proximité, deux autres stands se distinguent par leurs produits halieutiques et leurs épices. « Nous proposons des crevettes, de l'huile de palme, du miel, du citron, du poisson fumé, ainsi que de nombreux produits halieutiques venus de la Casamance, tous naturels », explique Gnima Diatta, exposant de la région de Ziguinchor. À côté, Aïssatou Badiane Faye met en avant une gamme d’épices, de savons et de dattes.



Bien que l’affluence soit encore modeste en ce début de foire, les exposants restent optimistes. La FIDAK, qui se déroule jusqu’au 15 décembre, devrait attirer davantage de visiteurs dans les jours à venir, avec un public en quête de produits authentiques et variés.



« Pour l’instant, les visiteurs viennent au compte-gouttes. Mais c’est normal, tout début est difficile. Nous espérons qu’ils seront plus nombreux à mesure que la foire avance », confie Gnima Diatta. Abondant dans le même sens, Moustapha Gourdouz estime que cette situation est tout à fait normale. « Nous recevons quelques visiteurs qui viennent juste regarder. Nous espérons qu’ils reviendront ».



La FIDAK demeure un rendez-vous incontournable pour les professionnels, les artisans, ainsi que pour tous ceux qui souhaitent découvrir la richesse du commerce mondial et local. D’ici la clôture, la foire pourrait bien réserver de belles surprises.













Birame Khary Ndaw

