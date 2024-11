FIDAK 2024 en chantiers : Le ministre Serigne Guèye Diop salue les avancées La 32e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) est prévue du 28 novembre au 15 décembre 2024. Dans cette perspective, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, a visité les chantiers d’aménagement des stands du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, qui a visité le chantier des installations, s’est réjoui des avancées et de la présence des pays invités.



Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2024 à 10:17

En prélude à la 32e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak), il a été accueilli par le directeur général du Cices, Justin Correa. En marge de cette visite, M. Diop s’est félicité de l’état d’avancement des installations.



« Les chantiers d’aménagement des stands avancent. Tout est fin prêt pour le lancement officiel de la Fidak », a déclaré le ministre. Pour une édition réussie de la Fidak, il a appelé les Sénégalais à venir massivement visiter la Foire.



« C’est avant tout un marketing du Sénégal. Nous voulons vendre le Sénégal de demain qui vient de faire une transition démocratique extrêmement importante. C’est le Sénégal à l’ère du pétrole, du gaz, du phosphate », a-t-il expliqué. Serigne Guèye Diop a pu constater la présence des deux pays invités, le Rwanda et la Guinée Conakry, dont les exposants sont déjà sur les lieux et s’activent dans les préparatifs.



« Je pense que c'est une occasion unique, après cette alternance, de montrer que la Foire va prendre un nouveau tournant », a-t-il dit. Au terme de sa visite, le ministre a suggéré une délocalisation de la Foire dans les huit pôles du Sénégal (Matam, Thiès, Saint-Louis…), pour une meilleure promotion de nos produits locaux.

Pour l’édition 2024 de la Fidak, plus de 2000 exposants de 30 nationalités sont attendus.



Avec LeSoleil Digital



