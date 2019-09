FIFA The Best 2019 : Messi a voté pour Sadio Mané

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Ce lundi soir, Lionel Messi a remporté le titre de meilleur joueur Fifa-The Best 2019. La cérémonie pour récompenser les joueurs qui ont marqué l'année s’est tenue ce lundi 23 septembre à Milan (Italie) . Au moment de désigner les trois meilleurs joueurs de l’année pour le trophée The Best décerné par la FIFA, le capitaine de l’Argentine a voté dans l’ordre pour Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et Frenkie de Jong.

Capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo a voté pour Matthijs De Ligt, Frenkie de Jong et Kylian Mbappé. Enfin, VVD a donné ses voix à Lionel Messi puis Mohamed Salah et Sadio Mané, qui complètent son podium. À noter que le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a voté pour Messi en numéro un, CR7 en deux et Mbappé en trois.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos