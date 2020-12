FIFA The Best 2020 : Robert Lewandowski sacré meilleur joueur, Manuel Neuer et Klopp plébiscités. Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

À l'occasion de la cérémonie de la FIFA ce jeudi soir à Zurich, Robert Lewandowski a logiquement reçu le titre The Best du meilleur joueur du monde en 2020. Il n'aura pas droit au Ballon d'Or, pour lequel il était le grandissime favori, Covid-19 oblige. Mais Robert Lewandowski peut tout de même être fier de son parcours.



Meilleur attaquant et meilleur joueur de l'année pour l'UEFA, l'avant-centre polonais a tout raflé individuellement comme collectivement. Meilleur buteur de la dernière Bundesliga (34 buts), meilleur buteur de l'actuelle Bundesliga (15 buts), meilleur buteur (15 buts) et co-meilleur passeur (6 passes) de la dernière Ligue des Champions, meilleur buteur européen de la saison (18 buts) et meilleur buteur mondial (43 buts) en 2020.



Du côté des gardiens de but, le coéquipier de Robert Lewandowski, Manuel Neuer a également été plébiscité au terme d'une saison exceptionnelle. Ce qui n'a pas été le cas avec l'entraîneur du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, qui a été oublié au profit du coach de Liverpool, Jürgen Klopp.



Notons également l'absence de l'attaquant international sénégalais, Sadio Mané qui ne figure pas dans le onze type FIFA The Best 2020.





