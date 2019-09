FIFA The Best- Gros Soupçons: Le sélectionneur du Soudan affirme que son vote a été truqué !

Et une polémique de plus concernant le prix FIFA The Best de meilleur joueur de l’année. Après la Fédération égyptienne (EFA) qui se plaint d’avoir vu ses votes non pris en compte, le sélectionneur du Soudan, Zdravko Logarusic, affirme quant à lui que son vote a été trafiqué !



C’est un peu à la surprise générale que Lionel Messi a été élu The Best Joueur Fifa de l’année, lundi soir, lors du gala de l’instance internationale organisée du côté de Milan. « La Pulga » a devancé Virgil van Dijk, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, après le vote des sélectionneurs et capitaines nationaux, ainsi que des journalistes du monde entier et des fans. Sauf que des irrégularités sont dénoncées ces dernières heures…



Le sélectionneur du Soudan, Zdravko Logarusic, aurait affirmé avoir voté pour Mohamed Salah et Sadio Mané non pour Lionel Messi, comme le montre le détail des suffrages communiqué par la Fifa.







«Dans mon vote, j’ai choisi Mohamed Salah en première place, Sadio Mané en deuxième et Kylian Mbappé en troisième. J’ai pris une photo du bulletin de vote après l’avoir signé avec la Fédération, et je ne sais pas ce qui s’est passé après», a dénoncé le Croate auprès de la chaîne Al-Arabiya, photo à l’appui.







Par ailleurs toute la presse du Nicaragua relaie les propos du capitaine de la sélection, Juan Barrera, qui affirme qu’il n’a pas reçu le mail de la Fifa pour voter. « Je n’ai pas voté pour Messi. J’ai été très surpris de me voir dans la liste des capitaines qui ont voté, mais je ne l’ai pas fait cette année« , lance le joueur du Municipal, un club du Guatemala.



Et pourtant, dans le décompte des votes publié par la FIFA affirme que joueur en question a bel et bien voté. Des explications de la FIFA sont vivement attendues…

