FONCTION PUBLIQUE : 25 665 ACTES ADMINISTRATIFS PRODUITS DEPUIS 2017 (OFFICIEL) Le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public dit avoir produit 25 665 actes administratifs relatifs à la carrière des agents de l’Etat depuis 2017, lesquels impactent une population de 47919 personnes dont une "grande part" relève du corps enseignant.

"Il y a une production record d’actes. Sur les derniers mois, on a noté la mise à disposition de plusieurs milliers d’actes. Du 20 septembre 2017 à nos jours, nous avons pu réaliser un chiffre appréciable de 25 665 actes produits impactant une population de 47 919 agents", a déclaré le directeur du ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mamadou Camara Fall.

S’exprimant lundi soir lors d’un entretien accordé à plusieurs médias dont l’APS, il a indiqué que le corps enseignant "se taille la grande part’’ de ces actes administratifs parce que représentant "au moins les 4/5 des effectifs de la fonction publique". "Nous avons pu noter de résultats probants. Nous allons essayer de consolider ces performances et essayer de tendre vers une meilleure satisfaction des préoccupations des usagers", a-t-il dit.

Il a par ailleurs assuré que le ministère de la Fonction publique envisage de rencontrer périodiquement les partenaires sociaux pour "lever les équivoques, les malentendus et s’accorder sur l’essentiel".

"Il ne sert à rien que le climat social continue à être perturbé", a-t-il dit, avant d’ajouter : "Nous savons que nos partenaires syndicalistes sont suffisamment responsables. Nous les appelons à la raison. Nous les appelons à la table des négociations pour qu’ensemble, on puisse trouver les voies et moyens pour sauver ce qui peut l’être".

