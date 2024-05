FONSIS : Abdoulaye Diouf Sarr se réjouit de la nomination de Babacar Gning, tout en remerciant le président Macky Sall Désormais ex Directeur Général du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), Abdoulaye Diouf Sarr se réjouit de la nomination de Babacar Gning, son Directeur Général Adjoint , tout en remerciant l’ancien président Macky Sall. Son Post sur X

C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte la Direction Générale du FONSIS. Sentiment empreint d’une sérénité particulière avec notamment la nomination du Directeur Général Adjoint à la tête de la structure.



Mon dévoué jeune frère Babacar Gning qui m’a démontré sa compétence tout au long de notre fructueuse collaboration. Je me réjouis de cette promotion interne, qui j’en suis persuadé, sera le premier pas vers le parachèvement des nombreux chantiers entamés ensemble jusque là.



Je lui souhaite bonne continuation aux côtés de tous les agents sans exception, avec lesquels nous avons cheminé dans la rigueur et le professionnalisme sous-tendus par une harmonie fraternelle.



Je remercie par la même occasion tous mes collaborateurs de cette dernière décennie, au cours de mes différentes missions pour leur dévouement et engagement à mes côtés. Mention spéciale à ma famille, pour sa patience et sa compréhension, ayant toujours considéré mes moindres tâches au service de la République, comme un sacerdoce. Je peux en dire autant pour ma famille élargie, Yoff qui, quelle que soit la situation finit toujours par me démontrer la réciprocité de l'amour intrinsèque que je lui porte depuis ma tendre enfance.



Last but not least !



Je remercie particulièrement le Président Macky Sall pour la confiance qu’il m’a témoignée durant tout son magistère, en me portant à la tête de stations d’envergure, me permettant ainsi de jouer ma partition dans les politiques de développement qu’il a eu à définir pour l’intérêt exclusif du Sénégal.



Principe qui m’anime et continuera de m’animer pour une seule et unique raison; un Sénégal uni, stable et prospère. #senegal #dioufsarr



