FORCE-COVID-19 : Mimran donne un chèque d'un milliard et... Le patron de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css), Jean-Claude Mimran a remis un chèque d'un milliard de Fcfa, au nom de sa société, en guise de contribution dans la lutte contre le coronavirus. Selon les informations de Libération online, son ami et homme de confiance Diagna Ndiaye a remis le chèque, vendredi dernier, au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Par ailleurs, la Css a mobilisé du materiel médical d'une valeur de plusieurs millions de Fcfa destiné à appuyer le ministère de la Santé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Avril 2020 à 00:20



