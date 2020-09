FORUM PNADT - Oumar Guèye invite les institutions de la République à accompagner son département à l’aboutissement de la LOADT

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Monsieur Oumar Guèye, a présidé ce mardi 15 septembre 2020, à Dakar, le forum de vulgarisation du PNADT. Cette rencontre qui relève d’une importante capitale, a enregistré la présence des représentants de l’Uemoa, de l’association des maires du Sénégal, du patronat. Les partenaires techniques et financiers ainsi que les directeurs généraux d’aménagement du territoire des pays amis du Sénégal, ont également participé à ce forum.



Selon, le ministre Oumar Guèye qui se réjouit de la présence massive des participants, aucun pays ne peut se développer s’il ne dispose pas d’une planification spatiale. « C’est le sens de ce PNADT ».



« Ce PNADT a été validé le 24 janvier 2020 par son Excellence le Président Macky Sall », a rappelé Oumar Guèye.



Après sa validation, le Président Macky Sall avait demandé la promotion de ce PNADT, par une vulgarisation à travers des rencontres, avec des institutions et également, une large diffusion auprès de tous les acteurs au Plan économique et social de notre pays.



Le plan est en train d’être déroulé, rassure Oumar Guèye. Il soutient qu’au plan législatif, l’Assemblée nationale va programmer l’adoption de la loi d’orientation du développement des territoires.



« Le président de la République, Monsieur Macky Sall, a donné des instructions à l’ensemble des membres du gouvernement pour que tout projet, dès sa conception, doit prendre d’abord l’attache du Plan national d’aménagement et de développement des territoires quelque soit le type de projet, que ce soit le projet routier, ferroviaire, des projets même dans l’agriculture, dans l’énergie, dans l’hydraulique », révèle le ministre des Collectivités territoriales.



Le plan est train d’être exécuté certes, mais Oumar Guèye compte poursuivre le travail, pour donner un caractère plus global avec un soubassement législatif très important, qu’est la loi d’orientation de développement de l’aménagement des territoires.



« Nos villes et nos territoires ont récemment souffert et continuent de souffrir des inondations suite aux fortes pluies des semaines passées. Ces changements climatiques nous imposent de revoir nos relations avec ce qui nous entoure », souligne le ministre Oumar Guèye. Il ajoute que « c’est toute la pertinence d’avoir une bonne planification spatiale ».









