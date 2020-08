FRANCE : HOTT et la BPI signent le contrat de financement pour la pré-exploitation du TER

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 19:02

Le Train Express Régional, qui ne roule toujours pas, malgré son inauguration en 2019, est au coeur du voyage du chef de l’Etat en France. En effet, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a procédé, ce matin à la signature du contrat de financement pour la pré-exploitation du TER. Ce, avec Pedro Novo, Directeur Exécutif en charge de l’export à la Banque Publique d’Investissement (BPI).



Ledit texte a été signé en présence de Franck Riester, Ministre Délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité de la France, indiquent les services du ministère de l’Economie sans rien dévoiler du contenu dudit contrat.

