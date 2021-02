FRAPP ET PASTEF : 2 arrestations annoncées (Guy Marius Sagna)

Dimanche 14 Février 2021

Sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna annonce l'arrestation, ce dimanche, de Fatima Mbengue (Frapp, voir photo) et d'Abbas Fall (coordinateur de Pastef Dakar, voir photo). "Le secrétariat exécutif national du Frapp dénonce énergiquement l'instauration rampante d'une dictature au Sénégal par le Président Macky Sall", ajoute Guy Marius Sagna. On en saura sans doute plus sur ces arrestations annoncées dans les prochaines heures.



