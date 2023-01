FRAPP : Le Doyen des juges d’instruction Oumar Maham Diallo déclare Fatima Mbengue du FRAPP libre de tout contrôle judiciaire

Fatima Mbengue a reçu aujourd’hui notification de la décision de mainlevée du contrôle judiciaire injuste, arbitraire et illégitime qui pesait sur elle depuis les dramatiques événements de mars 2021.



Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP salue la bravoure, la détermination, la dignité de Fatima Mbengue qui a enduré cette épreuve injuste pendant tout ce temps-là.



Le FRAPP exige la fin du complot de Macky Sall contre Ousmane Sonko. Ce plan de liquidation politique de Macky Sall contre l’opposant Ousmane Sonko est à l’origine de l’assassinat de 14 jeunes, des blessés et handicapés à vie, ainsi que de l’arrestation de centaines personnes dont certaines ont écopées de liberté provisoire, de contrôle judiciaire…

Le FRAPP exige la libération des détenus politiques et du journaliste Pape Alé Niang.



Le SEN du FRAPP Dakar, le 03 janvier 2023

Rewmi