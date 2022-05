FRAPP dénonce les "deux poids deux mesures" de la Police, avec l'affaire des 14 morts de mars 2021

Cependant, dans le communiqué exploité par Leral, " FRAPP exprime son inquiétude devant la recrudescence des agressions qui prouvent que les recrutements de personnels et les achats de matériels pour les forces de défense et de sécurité effectués par le président Macky Sall ne visent qu'à protéger son régime néocolonial et non à protéger les populations", et montre son étonnement sur le fait que " cette même police est incapable depuis plus d'une année de trouver les assassins des 14 martyrs des évènements douloureux de mars 2021. Et pourtant des vidéos montrant un policier assassiner Cheikh Wade sont disponibles. Et pourtant il y a des vidéos montrant une voiture de police avec sa plaque d'immatriculation heurter Abdoulaye Timera le 23 avril 2018, qui en mourra après. Depuis lors aucune décision de justice, aucune sanction".



"la police sénégalaise choisit-elle les vidéos qu'elle exploite? Ou, est-ce le président Macky Sall qui pose son coude sur les vidéos montrant des agents des forces de défense et de sécurité assassinant des citoyens" ?, s'interroge FRAPP.



Avertissement et justice



Le communiqué poursuit: "on attire l'attention du président Macky Sall sur le fait que ne pas sanctionner des agents des forces de défense et de sécurité qui assassinent, violentent des citoyens c'est donner un permis de tuer à ces agents des forces de défense et de sécurité. C'est les encourager à brutaliser les citoyens qui les paient. Le FRAPP réclame justice pour les 14 martyrs de mars 2021, les victimes de violences des forces de défense et de sécurité, les citoyens morts dans les postes de police" , conclut le document.