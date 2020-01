FRN : Wade accuse certains responsables de « rapports suspects» avec le pouvoir et suspend la participation du Pds (Déclaration)

Le Parti Démocratique Sénégalais constate avec regret, des dysfonctionnements graves du Front de Résistance National (FRN) dont il était l’un des principaux initiateurs.



Ce front qui regroupe divers partis, mouvements et personnalités politiques, devait servir de cadre de lutte pour la restauration des acquis démocratiques systématiquement bafoués par le régime de Mackcy Sall et la défense des intérêts des populations. Il se distingue malheureusement par de multiples déviances, autant dans son fonctionnement qu’à travers les rapports suspects de certains responsables avec le pouvoir en place.



En effet, le PDS constate de graves déviations des mécanismes internes de prise de décisions stratégiques, notamment en ce qui concerne le Dialogue national initié unilatéralement par le Président Macky Sall. A cela s’ajoutent les faits de compromission avérée de responsables au plus haut niveau du Front, ce qui amène le Parti Démocratique Sénégalais à suspendre sa participation au FRN. Il engage l’ensemble des militants et responsables à rester mobilisés dans la perspective des nouvelles batailles qui seront définies par la direction du parti.











Le Secrétaire Général

National

Abdoulaye Wade





