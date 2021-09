FSF: Aliou Cissé, new deal de 02 ans, Matar Bâ refuse toute augmentation salariale Un nouveau bail lie la Fédération sénégalaise de football (Fsf) à Aliou Cissé qui a paraphé discrètement un contrat de deux ans depuis le 20 septembre dernier, raconte Record.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021

Le sélectionneur national Aliou Cissé peut préparer la double confrontation d'octobre avec la Namibie l'esprit tranquille. Il a paraphé son contrat en signant un nouveau bail de deux (2) ans.



Il est désormais lié à la Fédération sénégalaise de football (fsf) jusqu'en septembre 2023, soit après la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la même année en Côte d'Ivoire.



C'est dans le bureau du président de la FSF que le sélectionneur national a discrètement paraphé son bail depuis le lundi 20 septembre dernier.

