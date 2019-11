FSF: El Hadj Diouf nommé conseiller du Président El Hadj Ousseynou Diouf a été nommé conseiller du président de la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf). Il a reçu la lettre de notification des mains de Victor Ciss, secrétaire général de la Fsf. Diouf était d’ailleurs avec les Lions à Manzini, lors du dernier match du Sénégal contre l’Eswatini (4-1), pour le second match des hommes d’Aliou Cissé dans les éliminatoires de la Can 2021.

