FSF/Me Augustin Senghor, candidat du consensus: « Convaincre par les résultats, reste une source d'espoir d'un avenir radieux pour notre Football » Prônant le consensus, Me Augustin Senghor est d’avis que dans le mouvement associatif, dans le Football, il n'y a aucune personne à contraindre ou à vaincre, il y a juste des personnes à convaincre. D’après lui, convaincre par les résultats, reste une source d'espoir d'un avenir radieux pour notre Football. Me Senghor a expliqué dans son programme « Sénégal Manko Wuti Ndamli » qu’une bonne vision, doublée d’une capacité de mise en œuvre, tout au long des années précédentes ont permis d’atteindre un niveau enviable.

Me Augustin Senghor a compris que convaincre par la relation d'humilité, la proximité sincère, reste une des meilleures solutions dans la gestion du football sénégalais. Parce que, dit-il, naturelle et la fusion avec les acteurs à la base. Mais aussi, convaincre par le sens de l'écoute et de l'équidistance vis-à-vis de tous les acteurs, gage d'équité et d'équilibre. Et surtout, d'un environnement pacifié propice à l'épanouissement de la discipline. « Celui qui ne l'a pas compris ne pourra jamais gagner le cœur et la confiance des acteurs et vivra dans l'incompréhension de ne pas être reconnu par les siens », prévient-il.



Me Senghor a expliqué dans son programme « Sénégal Manko Wuti Ndamli » qu’une bonne vision, doublée d’une capacité de mise en œuvre tout au long des années précédentes ont permis d’atteindre un niveau enviable. « Nous savons tous ce qu’il nous reste à faire pour gagner. Unissons nos forces et engageons-nous résolument sur cette voie de l’excellence pour un football sénégalais toujours plus fort, plus performant et plus solidaire. Cela passera forcément par la mise en œuvre d’une synergie consensuelle et inclusive d’actions pour atteindre l’objectif dénommé Programme «Sénégal Manko Wuti Ndamli 2021-2025 », a-t-il exhorté.



Ainsi, le postulant à sa propre succession se décline en 10 axes généraux s’inspirant de cette vision en marche depuis 2009 et incluant le programme consensuel adopté par la grande majorité des parties prenantes du football sénégalais. Il a évoqué en sens, la révision générale des statuts et règlements de la FSF après 12 années d’application pour s’adapter aux nouvelles exigences et principes de gouvernance du football, de la poursuite et le renforcement du développement du football local dans ses composantes élite, amateurs, jeune, genre et diversifié afin de le rendre encore plus populaire, attrayant et performant.



Me Senghor insiste dans son programme sur la onsolidation des aspects significatifs de mobilisation de ressources additionnelles diversifiées et de gouvernance financière rationnelle afin de conforter et accroître l’assise financière acquise ces dernières années, continuer la politique de dotation d’infrastructures propres à la FSF (centres techniques, sièges des Ligues, stades, hôtels fédéraux, etc.) de manière à permettre la détection précoce des talents et aux acteurs de tous genres de disposer d’infrastructures et équipements nécessaires tant à leur formation qu’à leur préparation à la compétition de haut niveau.



Il exhorte à poursuivre l’accompagnement de l’Etat du Sénégal dans sa politique de construction/réhabilitation de stades modernes, ainsi que de maintenance/valorisation afin d’améliorer les conditions de pratique du Football sur l’étendue du territoire national et surtout de favoriser l’organisation par notre pays de la CAN pour la 2ème fois de son histoire. Mais aussi de continuer à accroître les subventions financières et appuis logistiques aux clubs et groupements membres de la FSF et aider la ligue de football professionnel à retrouver son attractivité et sa viabilité financière.



Sous ce registre, il s’engage à conforter la Direction Technique National dans sa mission de développement du football à la base et valoriser davantage l‘expertise nationale dans le domaine technique, médical, de l’arbitrage, etc. ; Placer davantage les légendes du Football au centre du dispositif de management à travers une politique de reconversion dans les métiers du football, tout en leur garantissant un soutien social et médical chaque fois que de besoin.



Ailleurs, il met l’accent sur la mise en œuvre des axes programmatiques convenus dans le cadre du protocole consensuel. Sur ce, il espère gagner en Afrique et participer aux prochaines coupes du monde de la FIFA avec l’équipe A comme avec les autres sélections du Sénégal Tels sont les axes d’un programme ambitieux et exaltant pour un futur jalon de succès.



