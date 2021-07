FSF: Un simulacre de consensus: Bisbilles entre Abdoulaye Sow et Mady Touré C'est à ne rien comprendre dans ce consensus qui n'en a pas l'air. Apparemment, la pilule Augustin Senghor a du mal à travers la gorge de certains des candidats, dont Mady Touré, le seul à résister à ce coup d'Etat. mais jusqu'à quand?

Selon certaines indiscrétions, le deal a des pris des tournures qui pourraient compliquer la tâche à Me Augustin Senghor?



Pour Saër Seck, ce serait la démission du président de la fédération sénégalaise de football depuis 2009 si le Sénégal ne gagne pas la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).



Pour Mbaye Diouf Dia, c'est le "donner du corps et âme" à Augustin Senghor.



Mais Mady Touré, lui, est formel: "démission du président sortant sans conditions et de suite". Lui qui est en train de sillonner le pays et pourtant de l'autre côté, l'on nous ferait croire qu'il a rallié la cause du consensus.



Et toujours selon les indiscrétions de Leral, le Ministre Abdoulaye Sow l'aurait traité "d'incorrect", mais la réponse a été sans équivoque pour le président de Génération foot.

