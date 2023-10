Face-à-face avec Lac 2 : Siteu fait faux-bond, le promoteur furieux, annonce des sanctions

Le Tarkinda n’est pas venu alors que Lac 2 était lui bien présent sur les lieux. Dès lors, après avoir décrié un tel comportement, le promoteur Mansour Bâ a promis de sévir, avant d’interpeller le CNG pour qu’il en fasse autant, afin que les lutteurs puissent respecter les clauses de leurs contrats.



« Nous investissons des millions pour organiser des combats et on constate malheureusement, que souvent certains lutteurs ne viennent pas lors des « face-à-face ». Ce qui n’est pas normal car les promoteurs eux, respectent tous leurs engagements. Les lutteurs doivent respecter les promoteurs, les amateurs, mais aussi les journalistes qui se déplacent pour ces événements.



Je ne sais pas pour quelles raisons ils sont absents, mais nous allons leur infliger des sanctions et nous interpellons également le CNG pour qu’il prenne ses mesures. Cela vaut aussi bien pour les absents que pour les lutteurs qui sont venus, mais qui sont ensuite partis avant la fin de la cérémonie », a déclaré Mansour Bâ.