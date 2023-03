Face à la persistance de l’inflation, la Bceao relève encore ses taux directeurs

Juguler l’inflation dans l’espace Uemoa. Pour ce faire, la Bceao vient de porter son taux directeur à 3,00% à compter de ce mois de mars 2023. Dans le même sillage le Comité de politique monétaire revoit à la hausse le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,00% après 4,75%.



Cette décision de relèvement des taux directeurs s’inscrit, selon le président du Comité de politique monétaire, dans le cadre de la normalisation graduelle de la politique monétaire de la Bceao.



Pour Jean-Claude Kassi Brou, cette hausse devrait contribuer à ramener l’inflation dans l’intervalle cible de la banque centrale qui est de 1% à 3%.



Le communiqué issu de la rencontre note que bien que le taux d’inflation dans l’Union ait commencé à baisser, il reste à un niveau élevé. Il s’est situé à 6,0% en janvier après 7% au mois de décembre 2022.



Il a été noté que cette baisse observée a été notamment soutenue par les bons résultats de la campagne agricole 2022-2023 ainsi que les mesures de politique monétaire prises par la Bceao et les efforts des États pour lutter contre la vie chère.



Tout de même, le Cpm avoue que le taux d’inflation est ressorti supérieur à 7% en janvier 2023 dans plusieurs pays de l’Union. Dans la foulée, le Cpm fait savoir que l’inflation sous-jacente qui mesure l’évolution du niveau général des prix hors produits frais et énergie s’est également maintenue à un niveau élevé à 4,7% en janvier dernier après 4,8% en décembre 2022.



Par ailleurs, Jean-Claude Kassi Brou a indiqué qu’au niveau du secteur bancaire, la liquidité reste adéquate et devrait permettre aux banques de poursuivre le financement des économies.



