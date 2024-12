Face à une crise qui perdure : Boubacar Sèye appelle à des assises africaines sur l'immigration irrégulière Invité des "48 heures de l’association des métiers de l’artisanat de la région de Diourbel", pilotée par Diogomaye Diouf, Boubacar Sèye, président de l'ONG Horizons sans frontières, a salué le rôle de cette organisation dans la promotion des métiers de l’artisanat et la sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine, rapporte Tribune.

Dans une intervention le vendredi passé à Diourbel, Boubacar Sèye, président de l'ONG Horizons sans frontières, a insisté sur l'urgence pour les États africains d’organiser des assises consacrées à l'immigration irrégulière.



Boubacar Sèye a expliqué que ces assises permettraient d’aborder la question de manière systémique. Cependant, pour lui, la priorité immédiate au Sénégal serait la création d'une commission nationale indépendante dédiée exclusivement à cette problématique. Celle-ci devrait inclure tous les secteurs concernés, comme les artisans et les pêcheurs, afin de proposer des solutions concertées et pragmatiques.



Sur la pêche, un secteur particulièrement touché, il a plaidé pour une stratégie axée sur la sécurité et la priorité des ressources halieutiques. À l’échelle régionale, il a suggéré la tenue rapide d'une conférence sur l'immigration irrégulière. Cette initiative viserait à harmoniser les postures des différents États africains pour bâtir une architecture régionale de paix et de sécurité, tout en facilitant une meilleure circulation des personnes.



Critiquant l’absence de débats structurés sur le sujet en Afrique, contrairement à l'Europe qui se réunit régulièrement sur ces questions, Boubacar Sèye a souligné la nécessité pour les pays africains de se faire mutuellement confiance et de converger vers des solutions partagées. Une conférence africaine serait, selon lui, une étape cruciale pour réexaminer la question de l’immigration clandestine et proposer des perspectives innovantes.



Pour conclure, Boubacar Sèye a exprimé un certain optimisme, estimant que les nouvelles autorités en place pourraient contribuer à résoudre cette crise qui affecte dangereusement l’Afrique et le monde. Tribune rapporte ainsi son appel à une mobilisation collective pour relever ce défi continental.



