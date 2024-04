Face au changement de régime : La grande équation de Farba Ngom, l’homme à la baguette magique de Matam

Détenteur d’une manne financière inestimable, il avait, en outre, le pouvoir de faire nommer ses plus proches collaborateurs au gouvernement ou à des directions.



Tous les responsables politiques qui avaient essayé de lui tenir tête se sont cassés les dents. D’Almamy Bocoum à Me Malick Sall, en passant par Abou Lô, tous ont subi la loi de Farba.



Avec Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, Farba Ngom est le grand perdant. Son influence risque de fondre comme beurre au soleil. Alors va-t-il retourner son boubou ?



Cela paraît improbable, au vu de ses positions radicales contre les partisans d’Ousmane Sonko et du président de la République élu Bassirou Diomaye Faye.

Mais en politique, il ne faut jamais dire jamais.