Face aux enquêteurs de la Dic, Adama Gaye se débine et annonce une plainte contre X

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 09:43

Entendu une seconde fois avant-hier lundi, Adama Gaye est revenu sur ses premières déclarations. Au cours de son audition, il s’est même montré plus « doux » avec une ligne de défense qui a surpris les enquêteurs.



Selon L’Observateur, il a réfuté la paternité de plusieurs publications trouvées sur sa page Facebook et regretté que certains de ses écrits aient été sortis de leur contexte.

Mieux, il a juré n’avoir jamais eu l’intention de nuire au président de la République Macky Sall.



Adama Gaye a assuré qu’à plusieurs reprises, des individus auraient tenté pirater ses comptes et que ce serait sans doute eux qui auraient fait les publications et même commenter à sa place, selon Libération.



Et comme pour prouver son in innocence, il a annoncé une plainte contre X.

