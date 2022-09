Face aux multiples propositions de lois annoncées : Macky Sall mise sur l'expérience de Abdou Mbow Face à la presse, le mois dernier, le leader de Pastef avait annoncé au moins 15 propositions de loi et une vingtaine de commissions d’enquête parlementaire, qui seront déposées sur la table de l’Assemblée nationale dès son installation. Entre l’intérêt de la nation et les intérêts partisans, les honorables députés seront appelés à choisir sur des questions cruciales.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Septembre 2022

Du côté de BBY, pour faire face aux multiples propositions de lois annoncées, Macky Sall mise sur l'expérience de Abdou Mbow pour présider la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains.



Abdou Mbow, le président de la Commission des Lois est très attendu, car même en dehors de la criminalisation de l’homosexualité, du combat de Jamra et d’autres entités religieuses, la société civile avait aussi esquissé d’autres projets de loi.



