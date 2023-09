Face aux tensions inflationnistes et aux risques régionaux et internationaux : La Bceao augmente ses taux directeurs de 25 points de base

La décision a été prise à l’issue de sa troisième réunion ordinaire tenue le 6 septembre au titre de l’année 2023.



Dans ce sillage, le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques passe de 3,00% à 3,25%.



Les membres du Cpm expliquent que cette décision intervient dans un contexte de montée des incertitudes au niveau régional, de persistance des tensions inflationnistes, de renchérissement des conditions financières sur les marchés internationaux et de moindre mobilisation de ressources extérieures.



La hausse des taux directeurs vise donc, selon le Cpm, à anticiper et à contenir l’impact de ces facteurs de risque sur les perspectives macroéconomiques de l’Union.



Le Cpm constate par ailleurs que l’activité économique au sein de l'Uemoa a maintenu sa dynamique de progression au deuxième trimestre 2023. Pour l'année 2023, dit-il, la croissance économique est projetée à 5,6%.



Le taux d’inflation, en rythme annuel, qui avait atteint 5,8% au premier trimestre 2023 a baissé à 4,0% au deuxième trimestre, informe dans la foulée, le communiqué issu de la rencontre. En juillet 2023, le taux d’inflation dans l’Union est ressorti à 3,4%.



Par ailleurs, les crédits à l'économie ont évolué à un rythme soutenu selon les données du Cpm, enregistrant une progression de 16,2%, en rythme annuel, à fin juin 2023 après 16,6% à fin mars 2023. Cette bonne orientation permet de soutenir l’activité économique dans l’Union, ajoute le texte.



