Facilitateur du dialogue national : la proximité de Famara Ibrahima Sagna avec Macky Sall mise en cause Les journaux ont fait état, ce lundi matin, du choix de Famara Ibrahima Sagna, par le président Macky Sall pour être le facilitateur du dialogue national qui démarre demain mardi. Même si tous les observateurs valident la grande intégrité de l’homme de l’homme, son passé de grande personnalité politique et son détachement des affaires depuis plusieurs années ; sa proximité avec l’actuel chef de l’Etat pourrait faire écueil au choix du président, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

En effet, plusieurs analystes soutiennent que l’ancien ministre de l’Intérieur, à l’image de son ex mentor, Abdou Diouf, serait très proche de Macky Sall, depuis quelque temps. Reste à savoir si cette ‘’amitié’’ lui vaudra d’être désavoué par l’opposition ou pas.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos