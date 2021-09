Facilitation de l’accès aux financements au profit des femmes : Le programme « Ellever par Ecobank » lancé au Sénégal

« Ellever par Ecobank » est officiellement lancé au Sénégal. Le lancement de ce nouveau programme en faveur des femmes s’est déroulé hier en présence du directeur général de Ecobank Sénégal Sahid Yallou, du secrétaire général du ministère sénégalais en charge du commerce et des Pme Samba Ndaw, des femmes entrepreneures entre autres.

Sahid Yallou a expliqué que « ellever par Ecobank » inclut une gamme de solutions pour une meilleure gestion de la trésorerie, des prêts à des taux d’intérêt favorables et des services à valeur ajoutée tels que la formation au leadership et le renforcement des capacités. Le programme a été lancé en novembre 2020 en Afrique et à l’occasion, il a été souligné que le déficit de financement au profit des femmes est estimé à 42 milliards de dollars en Afrique.

M. Yallou confie, en ce sens, mettre en place des programmes comme « ellever par Ecobank », aidera à libérer l’immense potentiel des femmes et leur donnera des opportunités de réseautage car, les femmes tendent à avoir des réseaux moins étendus que les hommes.



« Au nom du ministre du commerce et des Petites entreprises (Pme), nous nous réjouissions de cette activité de Ecobank Sénégal qui est une banque panafricaine » dit d’emblée Samba Ndaw qui soutient que le programme ellever est un apport important dans le cadre de la recherche de financements de manière générale mais surtout ceux destinés aux femmes.



Le secrétaire général du ministère sénégalais en charge du commerce et des Pme souligne dans la foulée que l’entreprise féminine a, aujourd’hui beaucoup de contraintes et des défis à relever notamment en ce qui concerne l’accès aux financements. Il confie qu’au niveau du ministère, à travers la direction des Pme, l’Agence pour le développement et la promotion des Pme ainsi que le Bureau de mise à niveau, ils existent des initiatives pour permettre aux femmes de pouvoir entreprendre.



Parmi ces initiatives, M. Ndaw cite l’accès au Code Fra qui est une autorisation permettant la fabrication, la transformation et le conditionnement en vue de la vente de tous produits destinés à l’alimentation humaine ou animale au Sénégal, l’accès au Code barre qui permet à ces produits de pénétrer les supermarchés, les grandes surfaces entre autres.

Bassir

Ecobank Sénégal a officiellement lancé, hier à Dakar, son nouveau programme appelé « Ellever par Ecobank ». Un programme qui, d’après le directeur général de la filiale sénégalaise du groupe Ecobank, ambitionne de mettre à la portée des femmes, au Sénégal, des solutions commerciales et financières sur mesure pour libérer le potentiel des entreprises dirigées par ces dernières ou axées sur elles, avec des services financiers et non financiers.Source : https://www.lejecos.com/Facilitation-de-l-acces-au...