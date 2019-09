Facture téléphonique : Macky Sall restreint à l’Internet toutes les lignes mobiles

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République est passé à l’acte. Il a restreint à l’Internet toutes les lignes de téléphone mobile. Ladite décision rentre dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Les opérateurs de téléphonie ont été saisis et les allocations forfaitaires versées dans les salaires du mois d'août 2019.



D’après le Soleil, tous les appels sortants ont été suspendus depuis hier, des lignes de téléphone mobile. « Toutes les lignes des ayants-droit sont résiliées. Ils auront le choix soit de conserver les numéros de ligne, soit changer leurs lignes par de nouveaux abonnements. En clair, les charges des abonnements seront désormais à leurs frais. Des restrictions qui s'étendront au fixe, à l'internet, à l'eau, à l'électricité, aux véhicules et au carburant », lit-on.



A retenir que la facture téléphonique de l'administration est estimée entre 25 et 30 milliards de FCfa par an.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos