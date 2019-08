Faculté de Droit Ucad: Pr. Patrick Samuel Aristide Badji précise que les contrats pétroliers peuvent être renégociés

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019

Le professeur de droit, Patrick Samuel Aristide Badji de la Faculté de Droit de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a braqué un regard inquisiteur dans la signature des contrats pétroliers, faisant l’objet de polémiques au Sénégal. D’après le professeur, le problème ne se pose pas, s’il y a des clauses qui sont insérées lors des négociations.



Les deux parties, informe-t-il, peuvent renégocier les contrats pétroliers. Mais, s’il y a de la corruption ou des actes frauduleux, c’est là que le problème se pose. « Je reste prudent en tant que juriste. Mais, il n’est pas exclu de douter de la façon dont les contrats sont négociés. C’est possible de renégocier. Mais, il faut juste, mener une enquête pour voir ce qui s’est réellement passé », a-t-il dit.



Et il soutient qu’il y a des efforts à faire pour la signature de contrats et sur les clauses des textes.







Leral

