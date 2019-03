Fada et sa bande, taisez-vous et Allah sait que vous avez intérêt à la coudre (Par Dr. Aliou SOW) Trois (3) minutes de radio à RFM MATIN, et vous perdez le nord. Quand même! Vous avez tellement amplifié ces petites minutes pour finalement attirer l’attention de tous sur vos fausses nouvelles largement diffusées. Quelle nullité! Quelle nervosité!

Que Fada et sa bande organisent mille points de presse, commanditent des articles, mobilisent des farfelus pour insulter et personnalisent un débat qui porte sur des faits et des chiffres, cherchent des renforts par voie de presse au sein de sa belle famille pour se créer une part indue de victoire à Kebemer et se créent des alliances avec certains anxieux face à l’avenir, ne changent rien sur la vérité des faits et des chiffres issus de l’élection présidentielle dans son patelin.



La vérité est là suivante: tu es battu dans ton bureau de vote, tu es vaincu dans ta commune et le score des candidats de l’opposition réunis à Darou Mousty dépasse celui de la Grande Coalition que tu prétends diriger de 734 voix et si toutes les communes du pays avaient enregistré pareils résultats, notre candidat allait se retrouver au second tour.

Comment peut-on réclamer la paternité d’une victoire départementale de 52 % (Kebemer) en étant battu dans son bureau de vote et dans sa propre commune avec tous les MOYENS?



Aucune manœuvre ne pourra changer cet état de fait.



Vous voulez la confrontation, vous serez bien servis après la compilation de vos attaques de faible niveau et leur analye par nos soins.

Et vous serez obligé de vous justifier un jour sur le livre sur LES FADES « FADAISES » DE FADA.

Vos injures et calomnies ne resteront pas impunies.

On se connaît très bien et toi même tu sais que…..



Au lieu de faire tes comptes de campagne, tu tentes de solder des comptes en mobilisant des insulteurs publics. Je respecte beaucoup les militants du MpD Liggeey pour les réduire à des insulteurs et calomniateurs. D’ailleurs, ils n’ont pas ce genre de profils. Je suis assez transparent pour me cacher derrière des gens ou d’epais rideaux pour « faire palabres » avec toi.



Nous n’avons pas les mêmes préoccupations.

Tu es qui et quoi sans la politique politicienne pour juger les gens. Manipulations bakhoul.

Beug nomination par force. Vous revelez vos angoisses et votre soif de poste en traitant les gens de méchants parceque votre programme de diffusion de fausses nouvelles a été stoppé net.



Le Président de la République est souverain en matière de nomination. Avez-vous besoin de tous ces bruits et manipulations de chiffres pour vous faire nommer coûte que coûte ? Dafa doye !



Vous cherchez des nominations pour travailler ou pour vous refaire une santé financière? Ça devient louche là !



À très bientôt.



