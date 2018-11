Fadel Barro : « La tentative de musellement ne passera pas… » Le coordonnateur du mouvement « Y en a marre » a entamé son propos avec fermeté ce mercredi lors du point de presse des membres de la société civile et ceci en réponse à la récente affaire qui opposerait son collectif à l’Etat du Sénégal via un financement de 350 millions de fcfa.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Novembre 2018 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

« Les menaces contre Enda Lead Francophobe et les mises en demeure contre les autres ONG ne sont pas anodines. Elles coïncident avec le démarrage de la campagne « Pareel » qui vise à sensibiliser les jeunes à retirer leurs cartes d’identité biométriques pour voter en 2019″, a martelé Fadel Barro.



Malgré les bonnes volontés qui ont entamé des négociations entre l’État du Sénégal et les membres de la société, les » y’en a marristes » avertissent le gouvernement de leur ferme volonté à continuer leur plan d’action. « Ces tentatives de diabolisation ne nous empêcheront pas de poursuivre nos programmes et de participer à l’instauration de la pluralité pour des campagnes présidentielles apaisées », a-t- il renchéri.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook