Fadel Barro:« les populations n’attendent rien des rapports de la Cour des Comptes, parce la Justice est aux ordres » Les rapports 2015, 2016 et 2017, publiés vendredi dernier, font couler beaucoup d’encre. Mais selon l’ancien coordonnateur du mouvement ‘’Y en a marre’’, membre du collectif Nio Lank, tout cela n’est que du bruit qui ne sera pas suivi d’effets.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2020 à 12:27 | | 3 commentaire(s)|

« Ces rapports n’ont pas fini de livrer leurs secrets, malheureusement, les populations n’attendent plus rien de ces rapports, parce que nous avons une justice presque aux ordres », a déclaré Fadel Barro dans l’émission "Grand Jury" de ce dimanche.



Le "Y en-a-marriste" qui a cité, entre autres dossiers, le dossier Petro Tim, a déclaré qu’il ne se passera rien, parce que, a-t-il, « c’est le frère du Président ».

