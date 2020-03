Faible capacité d'accueil de l’hôpital Fann: Seulement 12 lits pour accueillir les patients atteints de Coronavirus C’est une information qui n’est pas pour rassurer après l’accélération des cas de coronavirus avec 5 nouveaux cas enregistrés, pour la seule journée d’hier au Sénégal. Le Professeur Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, a en effet, révélé que l’hôpital de Fann ne dispose que de 12 lits pour accueillir les malades du coronavirus. « Actuellement, le Sénégal en est à 10 personnes touchées par la maladie. Il est possible de l'étendre jusqu'à 6 lits en moins d'une semaine. Mais, il faut que nous fassions attention », a-t-il dit dans "L’As", précisant que « L'extension à 36 lits, c'est possible. Mais, ce ne sera pas confortable (…) Surtout avec la chaleur, ça va être compliqué ».

