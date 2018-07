Faible mobilisation à la remise des clés de l’arène nationale : Macky Sall savonne les apéristes de Pikine

Déçu par la faible mobilisation lors de la cérémonie de remise des clés de l’arène nationale, le Président de la République Macky Sall a convoqué les aperistes de Pikine pour les sermonner. Tour à tour, le maire de Pikine Abdoulaye Thimbo et Pape Gorgui Ndong et le directeur général de l’Artp, Abdou Karim Sall ont été vertement savonnés par le chef de l’Etat. De sources concordantes, Abdoulaye Thimbo avait démissionné de son poste de coordonnateur départemental de l’Apr avant de se faire rappeler par le Président Sall qui a déchiré sa démission.



Dire que la mobilisation des responsables de l’Alliance pour la République (Apr), lors de la cérémonie de remise des clés de l’arène nationale par le Président Chinois Xi Jinping à son homologue sénégalais, a été un retentissant flop relève d’un euphémisme. Cet échec a mis hors de lui le Président Macky Sall, qui a pourtant débloqué des moyens colossaux afin que l’accueil réservé à son hôte, le Président Xi Jinping, soit particulièrement mémorable.



A cet effet, les coordonnateurs communaux ont reçu chacun 500 000 FCfa, compte tenu des moyens déployés au niveau local. Visiblement, certains responsables apristes se sont croisés les bras pour faire capoter la mobilisation du maire Abdoulaye Thimbo et le discréditer devant le chef de l’Etat. Une situation qui explique le courroux du locataire du palais de l’avenue Léopold Sedar Senghor et qui n’augure rien de bon à sept mois de la présidentielle.











L’As