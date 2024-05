Faible prévalence de la planification familiale : Les acteurs s'engagent à lever les barrières

La gouvernance de Saint-Louis a abrité une rencontre d'échanges sur la planification familiale. Une rencontre qui a réuni une délégation du ministère de la Santé et de l’action sociale, des religieux, des techniciens de la santé, des acteurs communautaires et des partenaires dont 3 Cap santé et Ademas.

Et selon Dr Ndeye Madjiguene Ba gynécologue obstétricienne, praticienne hospitalière au centre hospitalier régional de Saint-Louis qui animait le panel, une enquête démographique de santé de 2017 a noté 236 décès maternels pour 100 mille naissances vivantes dus à une très faible prévalence contraceptive dans nos régions.

Voici Dr Ndeye Madjiguene Ba au micro de Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants à Saint-Louis