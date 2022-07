Faible taux de participation dans la matinée : Le troisième âge et les femmes, plus présents que les jeunes En cette matinée du jour de vote des Législatives 2022, il a été noté un faible taux de participation dans plusieurs centres de vote. Aux Parcelles assainies, le constat est le même, mais avec les hommes du troisième âge et les femmes, plus présents que les jeunes…

Souvent accompagnés par leur fils ou petit-fils, marchant lentement ou avec des cannes, hommes et femmes du troisième sont venus très tôt accomplir leur devoir citoyen. A la Cité Hamo 2 des Parcelles assainies, c’était le calme plat. Et Mme Nd. Sène se réjouit même de n’avoir pas perdu du temps.



Aliou Kane, un homme d’environ 70 ans, explique qu’il a pris l’option, depuis des années d’aller voter aussitôt après la prière matinale et les wirds. C’est pourquoi, il est toujours parmi les premiers à voter, avec les hommes de sa tranche d’âge.



Interrogé à sa sortie des urnes s’il a bénéficié d’une discrimination positive parce que vivant avec un handicap, M Guèye répond qu’il n’en a pas eu besoin, parce qu’il n’y avait qu’un votant avant lui, à son arrivée.



Selon des membres de l’organisation, il n’y a eu aucun retard ou défaut de matériel. Les choses ont démarré à l’heure prévue. Aucun incident n’a été noté dans la matinée. Mais le constat est qu’avec ce faible taux de participation noté dans la matinée, le troisième âge et les femmes étaient plus présents que les jeunes. Peut-être que le tendance va s’inverser dans l’après-midi…



