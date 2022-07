Faible taux de participation noté : Amadou Ba appelle à un vote massif pour cette importante élection... L’ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal, Amadou Ba, a accompli son devoir citoyen aux Parcelles Assainies, plus précisément à l’école des HLM Grand-Médine. C’était un peu après 13 Heures. L’homme qui a battu campagne aux cotés de la Première Dame, interpellé sur le faible taux de participation noté dans la matinée, a appelé à un vote massif, pour cette importante élection.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

« On l’a fait dans le calme. On l’a fait dans sérénité et on a opéré un choix citoyen. J’ai pu voter dans mon bureau de vote sans difficulté majeure. Et c’est ce qu’on a noté un peu partout au Sénégal. Il m’est revenu à travers la presse qu’il y a eu un faible taux de participation, c’est pourquoi j’appelle tous mes concitoyens à venir remplir leur devoir. C’est une élection importante ». A-t-il dit à la sortie des urnes.



Appelé à se prononcer sur des cas de fraude signalés par l’opposition, Amadou Bâ se dit rassuré par la bonne organisation des élections, mais surtout par la conscience professionnelle des organisateurs. Avec une presse présente un peu partout, il dit ne pas voir comment il serait possible de ces actes de fraude.



