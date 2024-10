Failles économiques : Ousmane Sonko fustige la mauvaise gouvernance du régime sortant et loue la transparence du Président Faye Le Centre international de conférence Abdou Diouf a accueilli ce lundi 14 octobre 2024, la cérémonie de présentation du nouveau référentiel de politique publique, mis en place par l’actuel gouvernement. À cette occasion, le Premier ministre Ousmane Sonko a vivement critiqué ce qu’il considère comme les « errements » de l’ancien régime en matière de gouvernance, tout en saluant l’engagement du Président Bassirou Diomaye Faye, pour la transparence. Avec "sudquotidien.sn".

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon Ousmane Sonko, cet attachement s’est notamment manifesté par la mise en œuvre d’audits, notamment celui des finances publiques.



« Vous avez démontré votre engagement en faveur d’une gestion vertueuse et transparente des affaires publiques dès la passation de pouvoir en ordonnant des audits, dont celui des finances publiques, dont les conclusions, présentées récemment, ont mis en lumière les dérives coupables du régime sortant », a déclaré le Premier ministre.



Ousmane Sonko a souligné que ces dérives ont conduit à des faiblesses structurelles de l’économie sénégalaise, aggravant la dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, limitant le développement du secteur privé et alimentant l’inefficacité administrative en raison de la corruption.



« Si nous nous sommes opposés avec détermination pendant de nombreuses années, c’est parce qu’en patriotes, nous étions inquiets des ravages causés par les mauvais choix et les pratiques douteuses de nos élites gouvernantes depuis l’indépendance », a-t-il affirmé.



Selon lui, le bilan actuel témoigne d’une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance, où les opportunités pour la jeunesse et les femmes ont souvent été sacrifiées au profit d’intérêts privés.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook