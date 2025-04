Faits dominants de l’actualité politico-judiciaire : La lettre de Me El hadji Oumar Youm au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar Me El Hadji Omar Youm, l’ancien ministre et ancien porte-parole du gouvernement du régime sortant, membre du Secrétariat exécutif national de l’Apr, s’est penché sur plusieurs points dominants de l’actualité politico-judiciaire. Dans un post récent sur sa page Facebook, il a adressé une lettre au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar. Voici l’intégralité de son post.

Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, avec tout mon respect et mon cordial souvenir, je voudrais saluer votre démarche de transparence, pour édifier l’opinion sur l’état de certaines procédures ouvertes contre des citoyens sénégalais.



Même si à mon niveau, l’exercice a apporté plus de trous noirs que de clarifications, la démarche en elle-même est à conforter.



Au demeurant, je considère que nous devons allez plus loin dans la liberté d’expression du parquet et des avocats, dans une réforme plus audacieuse et permissive de l’article 11 CPP, fondement légal de votre sortie médiatique.



Cependant, cette conférence de presse me taraude la conscience et m’a plongé dans un profond tourment, qui me pousse à vous adresser les questions ci-après :



1- Votre lettre du 10 avril 2025 demandant au ministre de l’intérieur de restreindre la liberté de déplacement de Amadou Mansour Faye, après l’ordonnance de la Cour suprême du 28 mars 2025, n’est-elle pas en elle-même, une violation de la présomption d’innocence ?



2- Quelle est la base légale de cette lettre, alors qu’à ce jour, aucune poursuite n’a été engagée contre Mansour Faye ?



3- Les poursuites projetées et annoncées contre des ministres lors de votre conférence de presse du 17 avril 2025, seraient fondées sur quel document épinglant lesdits ministres, précision étant faite qu’aucun élément délictuel n’a été retenu contre eux dans le rapport de la Cour des Comptes évoqué comme base des poursuites?



Pour avoir exploité et parcouru plusieurs fois ledit rapport, je mets au défi quiconque de me préciser un seul mot ou une seule phrase, voire une simple allusion dudit rapport mettant en cause ou demandant l’ouverture d’une information contre des ministres, dans le cadre de l’audit des fonds Covid-19.



4- Sur quel texte législatif ou réglementaire fondez-vous votre compétence à engager des poursuites contre des anciens ministres, pour des faits présumés commis dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles, justiciables alors de la Haute Cour de Justice, conformément à la loi organique du 22 février 2002?



5- Enfin, sur la foi de votre serment de magistrat et du Coran que vous psalmodiez souvent, pouvez-vous jurer n’avoir reçu aucune instruction politique d’agir comme vous le faites, alors que ce dossier, fruit d’une vulgaire machination dans le seul dessein de ternir l’image de la gouvernance de Macky Sall, dont l’action a fini de transformer le Sénégal ?



Pour des soucis de transparence et d’information objective du peuple, il me semble important d’apporter des réponses à ces questions, en complément de votre face-à-face avec la presse.



Mais, avant de répondre, je voudrais vous inviter à vous rappeler, car le rappel profite au croyant, les versets 2, 3 et 57 de la Sourate Al-Anam et le verset 46 de la Sourate Az-Zumar :

- « C’est LUI qui vous a créés d’argile; puis IL vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de LUI »;

- ⁠ « Et Lui, Il est ALLAH dans les cieux et sur la terre. IL connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez et IL sait ce que vous acquérez.

- ⁠Le jugement appartient à DIEU seul. IL narre la vérité, et IL EST LE MEILLEUR JUGE. »;

« Dis: "Ô ALLAH, CREATEUR des cieux et de la terre, CONNAISSEUR de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit, c'est TOI qui jugeras entre Tes serviteurs, ce sur quoi ils divergeaient".

Salamoun qawlan mine rabin rahim.



Que la Paix d’ALLAH soit sur nous et Sa Bénédiction sur notre cher pays.

