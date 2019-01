Fake News- Aucune convocation à la police ou à la gendarmerie des rappeurs Thiat et Kilifeu

Ce jour de l'AN 2019, une information comme quoi les rappeurs Thiat et Kilifeu ont été convoqués par la Justice, a fait le tour du globe par la magie de la toile.

Renseignements pris par dakarposte, il n'en est absolument rien. Nous avons en effet activé nos réseaux d'informateurs jusqu'ici fiables notamment ceux-là au parfum de ce qui se trame au niveau de Dame Justice, mais il n' y a aucune convocation concernant Thiat et Kilifeu.

"Il s'agit juste d'un fake news visant certainement à faire le buzz" glisse une de nos sources.

