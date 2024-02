Fake News : le démenti du Professeur Daouda Ndiaye sur sa présumée « nationalité américaine » Depuis la double nationalité dévoilée de Karim Wade et celle de Mme Rose Wardini, les réseaux sociaux sont inondés de Fake News. Le candidat à la présidentielle, Professeur Daouda Ndiaye serait de « nationalité américaine » : Que non ! Car voici, le démenti de sa cellule de communication

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Chers compatriotes,

Une fausse information attribuant une nationalité Américaine au Professeur Daouda Ndiaye est en train de faire le tour des réseaux sociaux.

Ces allégations, dénuées de tout fondement, visent manifestement à nuire à son identité de Sénégalais à part entière.



En effet, le candidat Daouda Ndiaye n'a qu'une seule et unique nationalité, celle Sénégalaise.



Nos préoccupations étant ailleurs, nous ne pourrons nous focaliser sur ces inepties véhiculées par des malappris en manque d'inspiration dans le but de perturber.

Toutefois, nos conseils (avocats) sont à pied d'œuvre pour faire le nécessaire et présenter devant les juridictions toutes ces personnes qui auront publié ces niaiseries sur le candidat à la présidentielle du 25 février 2024.



Nous nous réservons donc le droit de saisir les tribunaux compétents afin que ces personnes répondent de leurs fabulations.



Le Directoire De Campagne Président Daouda Ndiaye

Actions, Seen Tawfèex Sunu Yiitté



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook