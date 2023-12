Fake News ou tentative d’arnaque : La Senelec alerte sa clientèle

« Senelec informe son aimable clientèle, qu'un lien portant sur une éventuelle offre gratuite de kWh aux clients de Senelec, est largement diffusé sur les réseaux sociaux, particulièrement sur l'application WhatsApp », dit à son entame, la note d’information.



C’est en ce sens qu’elle tient à préciser qu'il s'agit d'une fausse information véhiculée par des acteurs non encore identifiés et invite les internautes à éviter de partager et d'ouvrir ce lien, qui peut porter atteinte à la protection de leurs données à caractère personnel.



Selon sa Cellule de Communication, Senelec se réserve le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes contre X, pour diffusion de fausses informations.



Un consommateur avertit en vaut… ?