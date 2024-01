Fake news : La CENA alerte sur une fausse nouvelle portant vérification d’une inscription sur le fichier électoral.

Et en ce sens , la CENA « attire l'attention des électrices et des électeurs que la version du fichier électoral actuellement disponible sur son site web n'est pas encore mise à jour relativement à l'élection présidentielle de 2024 ».



Dès lors, la CENA déconseille fortement aux électeurs l'utilisation des informations actuellement sur le site, qui concernaient les élections législatives de 2022, qui sont incomplètes et peuvent être erronées en ce qui concerne les lieux et bureaux de vote.



Le document conclut que « les données actualisées seront mises à la disposition des électeurs dès que possible ».